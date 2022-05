Nutini annuncia nuovo album Last Night in the Bittersweet

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Dal rock classico al post-punk al Krautrock ipnotico: a otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, Paolo Nutini pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titolo 'Last Night In The Bittersweet' il 1 luglio su etichetta Atlantic Records. Ad anticipare l'album i due nuovi singoli "Lose It" e "Through The Echoes". Il ritmo insistente Motorik del nuovo singolo 'Lose It' porta sfumature di band tedesche dei primi anni '70 come i Can e i Neu!, e sono un prodotto di Nutini che scrive sempre più al basso. 'Through The Echoes' invece è un classico senza tempo che si inserisce nel filone di Ben E. King e Otis Redding. 'Last Night In The Bittersweet' è prodotto da Paolo Nutini con Dani Castelar and Gavin Fitzjohn. E' stato scritto con alcuni selezionati contributi di co-scrittura da parte di membri della sua band. Nutini sarà in tour quest'estate, sarà headliner dei Festival Trnsmt e Victorious e di due grandi show all'aperto a Bristol e Belfast, oltre ad una partecipazione molto speciale al grande show di Liam Gallagher al Knebworth Park. Nel frattempo, le date europee includono un tour in Italia a luglio, oltre al Montreux Jazz Festival e al Lollapalooza Berlin.

Due dei tre album di Nutini, "Sunny Side Up" e "Caustic Love", hanno raggiunto la prima posizione nella classifica degli album in Gran Bretagna, ha totalizzato 8 milioni di album venduti in tutto il mondo, 8 milioni di singoli venduti, sempre nel Regno Unito, e 1,5 miliardi di stream globali. Il vincitore dell'Ivor Novello e più volte candidato ai Brit Award ha inoltre collezionato ben 18 certificazioni platino nella sola Gran Bretagna e si è esibito da headliner sul palco di molti festival incluso l'Other Stage del Glastonbury e al Benicàssim oltre a grandi show nelle arene come l'O2 di Londra e l'Ovo Hydro di Glasgow. (ANSA).