È morto Jethro Lazenby, figlio di Nick Cave

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - E' morto all'età di 30 anni Jethro Lazenby, figlio maggiore del cantautore Nick Cave. L'artista aveva già perso un altro figlio, Arthur, morto nel 2015 dopo una caduta da una scogliera a Brighton.

A confermare la scomparsa del giovane, attore e modello, è stato lo stesso Cave: "Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento".

Jethro era nato a Melbourne nel 1991 da Nick e dalla madre Beau Lazenby, ma aveva scoperto che Nick Cave era suo padre all'età di otto anni. Di recente era stato arrestato per aver aggredito la madre: durante il processo, i legali hanno spiegato che al ragazzo era stata diagnosticata la schizofrenia. Nel 2018 il giovane modello era stato già condannato per aggressione ai danni dell'allora fidanzata. (ANSA).