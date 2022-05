1 Maggio: Go_A, in piazza per ricordare guerra in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Essere qui a San Giovanni per noi è un'opportunità per parlare di Ucraina, di guerra e di pace, perché ne abbiamo bisogno". I Go_A, la band ucraina che ha aperto il concerto del Primo Maggio a Roma (e che l'anno scorso ha rappresentato il Paese all'Eurovision Song Contest), unico simbolico ospite straniero della manifestazione che guarda al lavoro ma anche alla situazione in Ucraina, grazie anche alla collaborazione con Siae. "Siamo contenti di aver potuto cantare le nostre canzoni davanti a così tanta gente in questa piazza. e grazie all'Italia. Abbiamo cantato Imagine di John Lennon che è una canzone leggendaria, sperando che la gente capisca cosa cerca di dire", continua la cantante dl gruppo Kateryna Pavlenko. "Il ruolo della musica per noi ora è parlare del nostro Paese. La gente non dovrebbe dimenticare l'Ucraina e la guerra: la gente deve capire che lì vive un popolo meraviglioso che vuole libertà e pace, non la guerra. Ma abbiamo bisogno di proteggere le nostre vite, le nostre case, i nostri bambini e la nostro Paese". (ANSA).