Ucraina: Netrebko cancella impegni e posta foto con Gergiev

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Anna Netrebko ha cancellato tutti i suoi prossimi impegni, non solo Adriana Lecouvreur alla Scala. E per chiarire la sua posizione ha da poco postato su Instagram una sua foto accanto al maestro Valery Gergiev, con cui diversi teatri, in primis la Scala, hanno interrotto la collaborazione dopo che non ha risposto alla richiesta di una presa di posizione per la pace, dopo l'invasione dell'Ucraina.

Già ieri la star della lirica in una storia su Instagram aveva postato la foto di un articolo online che parlava del suo forfait alla Scala per indisposizione con la scritta in rosso "in salute ma non vengo" e poi per essere ancora più chiara la sola scritta 'non vengo'.

Non solo alla Scala ha però cancellato le sue esibizioni. Il concerto con il marito Yusiv Eyvazov in programma domani alla Elbphilharmonie di Amburgo è stato rimandato al 7 settembre; il concerto con la direzione di Kirill Petrenko del 13 marzo a Baden Baden e il Macbeth in programma all'Opera di Zurigo sono stati cancellati allo stesso modo.

Il primo appuntamento al momento non ufficialmente annullato è il concerto per i 175 anni del Gran Teatre Liceu di Barcellona. (ANSA).