Tommaso Paradiso, un disco per sentire ciò che mi piace

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Space Cowboy è un disco in cui volevo far sentire la canzone nella sua essenza più pura, svuotata da arrangiamenti, sintetizzatori. Per realizzarlo mi sono chiesto: cosa piace a me nella musica? E questo è il risultato: ho fatto un album per sentire quello che non sento in giro". Tommaso Paradiso, dopo l'addio ai TheGiornalisti, è pronto finalmente a pubblicare il suo primo album solista. Il 4 marzo esce Space Cowboy, al quale seguirà l'omonimo tour, riprogrammato nei teatri a partire dal 25 marzo.

Tante le citazioni, nei testi e nella musica, passando per la letteratura e il cinema. Da Carlo Verdone ai Kasabian, da Vasco agli Strokes. "Ho scopiazzato qua e là - dice Paradiso senza remore -, del resto tutti gli artisti che amo, da Tarantino a Picasso, hanno molto copiato e citato. E' strano come le cose che mi piacciono di più sono quelle che me ne ricordano altre".

Il brano che dà il titolo al lavoro "ben rappresenta il manifesto del disco ed è quello che sono io in questo momento.

E' il mio testamento - spiega il cantautore romano che si commuove al pensiero di un amico scomparso recentemente -. La voglia di fare l'americano, ma nel cuore c'è Vasco. L'America è sempre un orizzonte per noi, è il sogno, ma il disco afferma anche tutta la mia fierezza di essere nato nella melodia e nella drammaturgia italiana. Siamo tutti figli di Lucio Dalla che guardiamo da sognatori all'America". I TheGiornalisti sono ormai un ricordo lontano, ma non c'è tempo di guardarsi indietro. "Cosa è cambiato? Niente: solo il nome. I dischi li facevo io allora come oggi". Anche su Sanremo ha le idee chiare: "Da concorrente non andrò mai in gara a Sanremo. In generale non farò mai una gara canora e non so come mai quest'anno sia uscito il mio nome". Poi si dice favorevole all'uso del playback, come già fatto in passato, in particolare per tutelare gli interpreti più "deboli. "E' il festival della canzone italiana - sostiene Paradiso, che ha presentato il nuovo album Space Cowboy -. O siamo a The Voice e valutiamo interpretazione o valutiamo il brano. La musica va fatta dal vivo, ma magari arriva il ragazzino e viene ucciso dall'odio dei social perché stona". (ANSA).