Il dj Gigi D'Agostino malato, spero in un po' di pace e forza

Una foto che lo ritrae mentre cammina con un deambulatore: il dj Gigi D'Agostino, che a dicembre aveva reso nota la sua malattia ("un grave male mi ha colpito in modo aggressivo e mi tormenta"), ha postato sui social l'immagine che ne documenta lo stato di salute.

«Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza» ha scritto nel post Luigino Celestino Di Agostino, 54 anni, colonna sonora dance per molte persone con canzoni come L 'Amour Toujours e In my mind.

Moltissimi i commenti e gli incoraggiamenti per il musicisti dal mondo del clubbing e dai fans. (ANSA).