Gianni Morandi ritorna al Teatro Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Gianni Morandi torna al Teatro Duse di Bologna dal 19 gennaio prossimo per sei appuntamenti (20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio alle 21, le altre date) del suo 'Stasera gioco in casa', che recuperano quelli cancellati nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo quasi due anni, dunque, per i numerosissimi fans dell'artista bolognese termina l'attesa, e il Duse potrà tornare a riempirsi come era successo per la prima parte di quella maratona accolta da 23 sold-out.

Il 15 giugno del 2020, alla riapertura dopo il primo lockdown, Gianni Morandi fu il primo a tornare in scena al Duse per una serata speciale, a ingresso libero, fortemente voluta dall'artista come evento simbolico a sostegno della ripresa dello spettacolo dal vivo. Ora, finalmente, il viaggio nel mondo di Morandi può ripartire, con nuove emozioni grazie ad una scaletta rivista e aggiornata.

Oltre ai suoi più grandi successi e al racconto dei momenti più importanti della sua vita, Morandi condividerà con il pubblico alcune delle sue riflessioni più recenti e interpreterà live anche il brano 'L'allegria', scritto per lui da Lorenzo Jovanotti. "Sono davvero felice di poter tornare, finalmente, sul palco del mio amato Teatro Duse, dove ho passato momenti bellissimi e serate indimenticabili - dice Gianni Morandi - Non vedo l'ora di tornare a cantare su quel palcoscenico per ritrovare quell'energia unica che vivo insieme al pubblico.

Credo che sarà un'emozione incredibile questa volta perché, proprio tra un concerto e l'altro, sarò sul palco di Sanremo".

Ad accompagnare Gianni Morandi in scena ci saranno Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. (ANSA).