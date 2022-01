Anastasio, esce il nuovo singolo "Assurdo"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Esce il 14 gennaio "Assurdo", il nuovo singolo di Anastasio. Il rapper e cantautore napoletano torna dopo due anni di silenzio con un brano inedito che è allo stesso tempo un manifesto e una fotografia in grado di raccontare chi è oggi l'artista che si è fatto notare nel 2018 a X Factor e a Sanremo nel 2020.

"Assurdo", tra rap e pop con riferimenti autobiografici, condensa passato e presente usando, come sempre, il rap come linguaggio espressivo d'elezione di Anastasio. Il brano si sviluppa su due binari, due mondi storicamente opposti ma fortemente correlati come l'amore e il dolore ma nonostante uno sguardo iniziale più malinconico ("e corro sotto l'acquazzone sempre più veloce finché non ricordo la destinazione") è sul finale che si rivela il significato del testo ("ma se viene il sole poi per un secondo non sarà così; non mi serve altro che un secondo di sole per pentirmi di tutto per dire al chirurgo: "si fermi subito, io lo voglio ancora il cuore"). Il 2022 non sarà solo il ritorno alla musica inedita ma anche il momento di ripartire live recuperando le date cancellate lo scorso anno a causa della pandemia. A partire dal 6 aprile, Anastasio sarà in tour nei club italiani. (ANSA).