Hit parade, in vetta la "Rivoluzione" di Rocco Hunt

A due anni di distanza da "Libertà", Rocco Hunt torna con il nuovo album intitolato "Rivoluzione" e conquista subito le classifiche Fimi, posizionandosi al primo posto della hit parade degli album più venduti della settimana, che va dal 5 all'11 novembre. Il rapper napoletano negli ultimi anni ha conquistato le vette delle classifiche nazionali con le sue hit estive. Con oltre 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il suo repertorio supera 1,9 miliardi di stream totali, oltre 20 dischi di Platino ottenuti solo negli ultimi 24 mesi tra Italia, Spagna e Francia. In "Rivoluzione", Hunt convive il rap che affronta temi sociali e l'animo pop con cui si diverte a sperimentare coinvolgendo alcuni degli artisti più affermati della scena rap: Gué Pequeno, Fabri Fibra, EmisKilla, Luchè e Geolier. Immancabili le hit con Ana Mena ( "A un passo dalla Luna" e "Un bacio all'improvviso") e Carl Brave ("Caffellatte").

Sul podio, al secondo posto troviamo "Blu celeste" di Blanco che sale di una posizione scambiandola con Ultimo e il suo "Solo" che si posiziona sul terzo gradino. Stabile sul numero quattro della top ten troviamo Salmo con "Flop". Crolla dalla vetta al quinto posto Ed Sheeran con l'album "=". Primo tra i singoli più scaricati è ancora "Kumite" di Salmo, mentre per i vinili in vetta c'è il nuovo "Manifesto" di Loredana Bertè, seguito da altre tre new entry, nell'ordine: "In faccia" di Piero Pelù, "Voyage" degli Abba, Taxi driver di Rkomi. (ANSA).