Hit parade, il Blu Celeste di Blanco domina le classifiche musicali

E' Blanco a dominare le classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti con la sua compilation d'esordio, Blu Celeste (Island Records), occupando interamente la top ten dei singoli più venduti che vede al numero uno la title track Blu Celeste. Il disco ha totalizzato oltre 140 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 98 milioni di views su YouTube. L'incredibile traguardo arriva dopo l'esordio al terzo posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall'uscita e dopo avere occupato le prime 10 posizioni della Top 50 di Spotify Italia per una settimana. Blanco ha lanciato alcuni brani del suo album d'esordio in esclusiva su TikTok Live da una location d'eccezione: ha suonato alcuni dei brani di Blu Celeste sott'acqua, circondato da un pubblico equipaggiato di mute e ossigeno, un contesto che si lega al concept del suo album d'esordio. Blu Celeste - Underwater Live Session, diretta e prodotta da Antonio Giampaolo per Maestro Production, è stata realizzata presso Y-40, la piscina di acqua termale più profonda del mondo: Blu Celeste, infatti, si adatta a questo luogo dove l'acqua prende vita e diventa musica, arte e spettacolo. Sale di un gradino Rkomi con Taxi driver e si ferma al secondo posto. Segue Madame con l'album omonimo che guadagna una posizione fermandosi al numero tre. Dalla vetta della classifica scivola fino al quarto gradino Senjutsu degli Iron Maiden. Stabili al quinto posto troviamo ancora i Manieskin con Teatro d'Ira Vol. I. Salgono dalla nona posizione alla sesta i Pinguini Tattici Nucleari con "Ahia!". Resta fermo al numero sette Sangiovanni con l'album omonimo. Precipita dal secondo all'ottavo gradino Drake con Certified Lover Boy. Chiudono la classifica le due new entry della top ten: al nono posto, The Metallica blacklist dei Metallica e al decimo Jose di J.Balvin.

Ed ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 10 al 16 settembre 2021:

1) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

3) MADAME, MADAME (SUGAR UNIVERSAL MUSIC)

4) SENJUTSU,IRON MAIDEN (PARLOPHONE WARNER MUSIC)

5) TEATRO D'IRA - VOL. I, MÅNESKIN (EPIC SONY MUSIC)

6) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA SONY MUSIC )

7) SANGIOVANNI, SANGIOVANNI (SUGAR UNIVERSAL MUSIC)

8) CERTIFIED LOVER BOY, DRAKE (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

9) THE METALLICA BLACKLIST, METALLICA (POLYDOR UNIVERSAL MUSIC)

10) JOSE, J. BALVIN (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

Ed ecco la classifica dei vinili:

1)BLU CELESTE, BLANCO ( ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) THE METALLICA BLACKLIST, METALLICA (POLYDOR UNIVERSAL MUSIC)

3) SENJUTSU, IRON MAIDEN (PARLOPHONE WARNER MUSIC)

4) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA SONY MUSIC)

5) TEATRO D'IRA - VOL. I, MANESKIN (EPIC SONY MUSIC)

Infine, i singoli più scaricati:

1) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) NOTTI IN BIANCO, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

3) PARAOCCHI, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) SAI COSA C'È, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

5) LUCCIOLE BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)