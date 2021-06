50 anni Queen, torna il leggendario Greatest Hits

È l'album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito con oltre 6 milioni di copie. Nel mondo ha superato i 25 milioni di copie vendute. Il leggendario Greatest Hits dei Queen torna con 2 nuovi formati per collezionisti, stampati in edizione limitata, per celebrare non solo il 50/o anniversario della band, ma anche il 40/o Anniversario dalla pubblicazione originaria del 1981. Pubblicato per la prima volta nel 1981, Greatest Hits è stato per oltre 900 settimane nella classifica degli album più venduti in UK ed è certificato 22 volte Disco di Platino. Secondo la Official Charts Company è l'album più popolare degli ultimi 60 anni in Gran Bretagna dove una famiglia su quattro ne possiede almeno una copia. Dopo il successo mondiale del film Bohemian Rhapsody, che ha incassato quasi 1 miliardo di dollari al botteghino, è nata una nuova generazione di fan dei Queen, che conferma l'immutabile fascino della band. Risultati che vengono ora celebrati con 2 nuovi formati per collezionisti dell'album: CD in confezione slipcase con copertina esclusiva ed MC (Cassetta). Entrambi stampati in edizione limitata, escono il 2 luglio in tutto il mondo. Abbracciando il trionfante 'primo atto' dei Queen, dal 1974 al 1980, Greatest Hits include alcuni degli standard rock più amati al mondo, tra cui 'Bohemian Rhapsody' e 'We Are The Champions', che è stata nominata la canzone più coinvolgente di tutti i tempi da un team di scienziati nel 2011. L'album sorprende anche per la gamma di stili molto diversi tra loro, dalla travolgente 'We Will Rock You', all'ironica 'Fat Bottomed Girls', da 'Another One Bites the Dust' (ispirato alla disco di fine anni '70), all'omaggio al rock da jukebox di 'Crazy Little Thing Called Love', fino al gospel di 'Somebody To Love'.