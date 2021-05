Maneskin favoriti a Eurovision, "un po' ci stiamo credendo"

"Non succede, ma se succede...". Dopo il Festival di Sanremo, i Maneskin puntano con la loro Zitti e Buoni a conquistare anche l'Eurovision Song Contest, che domani - sabato 22 maggio - è pronto per il gran finale dall'Ahoy Arena di Rotterdam (la diretta su Rai1 dalle 20.40 con il commento di Gabriele Corsi e Critiano Malgioglio).

I quattro ragazzi romani partono da favoriti, secondo i bookmakers, "e un po' ci stiamo credendo", dicono senza falsa modestia. "Sotto il nostro controllo c'è solo la performance. Il giudizio lo lasciamo agli altri".

I Maneskin dovranno vedersela con altri 25 team: "siamo molto orgogliosi di rappresentare l'Italia davanti a un pubblico così vasto. L'Eurovison è un evento enorme e noi speriamo di far parlare la nostra musica e di far vedere che in Italia non c'è solo il melodico ma anche il rock". Nessuna ricetta per i loro successi, "se non l'autenticità e la sincerità, siamo quattro amici che suonano insieme". Nel clima festoso e pieno di energia che si vive in Olanda, i Maneskin apprezzano il Belio e sono convinti che dall'Eurovision possa partire un messaggio di speranza "per il futuro e per il mondo dell'arte e dello spettacolo. C'è voglia di ricominciare in tutta Europa".