Ladri nei depositi di Beyoncé, bottino da un milione

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Un bottino da un milione di dollari. I ladri saccheggiano tre depositi di Beyoncé nell'area di Los Angeles rubando abiti e borse di lusso. I malviventi - riporta Tmz - si sarebbero intrufolati per ben due volte all'inizio di marzo nei depositi affittati dalla società di produzione della star, Parkwood Entertainment. La polizia di Los Angeles sta indagando sull'accaduto ma finora nessun arresto è stato portato a termine.

Beyoncé è l'ultima star in ordine temporale a essere stata derubata: di recente sono stati presi di mira anche i depositi di Miley Cyrus, dai quali sono stati rubati abiti e foto di famiglia. (ANSA).