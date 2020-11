Musica: Sting e Zucchero, il duetto è September

S'intitola September, il duetto speciale di Sting & Zucchero che arriva in radio e negli store digitali il 27 novembre e anticipa il progetto "D.O.C. Deluxe" di Zucchero "Sugar" Fornaciari in uscita l'11 dicembre già in pre-order.

"D.O.C. Deluxe" contiene tutte le canzoni di "D.O.C." e 6 nuove canzoni, tra cui "September", inedito che anticipa anche il disco "Duets" di Sting in uscita il 19 marzo.

Protagonisti recentemente di un video pubblicato a sorpresa per i fan, in cui i due artisti si sono esibiti in italiano sulle note di "Fields of gold", Sting & Zucchero, legati da grande stima reciproca a livello artistico, oltre che da una lunga e fraterna amicizia, con "September" tornano nuovamente a collaborare insieme. L'artista italiano tornerà live in anteprima esclusiva all'Arena di Verona, con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021 a cominciare dal 23 aprile 2021.