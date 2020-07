Robert Plant, Digging Deep per ripercorrere la sua carriera

Robert Plant celebra la terza stagione del suo popolare podcast, Digging Deep with Robert Plant, con la pubblicazione di Digging Deep, un doppio cd che abbraccia tutta la sua carriera.

La raccolta in edizione limitata - disponibile anche in streaming e download digitale - include 30 pezzi, usciti nel corso di quattro decenni, e tre tracce inedite. Digging Deep uscirà per Es Paranza, l'etichetta di Plant, il 2 ottobre.