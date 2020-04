Vasco Rossi pensa di rimandare tour estivo al 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 16 APR - "Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per Giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre, in caso contrario l'appuntamento sarà per Giugno 2021". Così Vasco Rossi sulla sua pagina Facebook a proposito del suo 'Non Stop Live Festival'.

Il tour estivo 2020 del rocker di Zocca prevedeva a giugno quattro date: il 10 a 'Firenze Rocks', il 15 giugno a Milano, il 19 a 'Rock in Roma' e il 26 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

"Avevo fatto tutti i miei progetti...", parafrasa la sua 'Colpa di Alfredo', "colpa del virus !! aspettiamo le disposizioni governative". (ANSA).