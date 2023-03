Caput Mundi, apre mall a Roma tra sostenibilità e arte

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Caput Mundi è il primo mall che apre in centro a Roma, tra sostenibilità e arte. Sorge a cento metri dal colonnato della basilica di San Pietro, a duecento metri da Castel Sant'Angelo e a poche centinaia di metri dall'ospedale Bambino Gesù. Poi, come viene confermato dall'ad della Gasak, società di gestione dell mall, Roberto Pacini, che lo ha inaugurato con Gaetano Nicolosi, presidente del cda di Gasak e con l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli - "l'immobile di 5mila metri quadrati su cui è stato costruito il centro commerciale, situato al quinto piano del parcheggio Terminal Gianicolo, appartiene al Vaticano, che lo ha dato in gestione a Gesak". Oggi è avvenuto il taglio del nastro del mall comprensivo di 40 boutique, supermercato, libreria, farmacia, bar, panineria, sushi bar. Ma non solo. Tra le opere esposte oggi cinque sono di Andy Warhol: Kiku, Liza Minnelli (cover originale firmata dall'artista e Liza Minnelli dell'album live at carnagie all), Marilyn, Fish e Liza Minnelli in Blue Ground. Costo dell'investimento? "Dieci milioni di euro iniziali, in progress" risponde Pacini, alludendo ai cantieri ancora aperti ad altri piani del parcheggio. "Per noi è importante la solidarietà - ricorda l'ad- . Infatti attraverso il progetto Ethi-Call in collaborazione con Goodify, la piattaforma trasforma gli acquisti in donazioni benefiche certificate a favore di varie organizzazioni". "Questo mall - ha aggiunto l'assessora - potrà accogliere nel modo migliore sia i romani, sia i turisti che vengono da tutto il mondo per visitare Roma ed il Vaticano". Tra le curiosità, il brand Merkatos Mall espone davanti allo shop di giocattoli, il vero pupazzo del film E.T., donato da Daniela Rambaldi, figlia del creatore Carlo Rambaldi. Le candele Saint, ognuna con il nome di un santo, una volta accese e rivelano un gioiello al loro interno, e devolvono una percentuale del ricavato della vendita ad un ospedale pediatrico. Corium, marchio di Solofra (Av) realizza capi in pelle o in tessuto con fibre ricavate dagli scarti alimentari, 85% bio. (ANSA).