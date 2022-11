Anni Trenta e Settanta nel nuovo concept store di Valentino

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Valentino rivela un nuovo concept per i suoi stores a livello globale. Un graduale redesign delle boutique internazionali a partire dal mese di novembre, un progetto che nasce all'interno della maison stessa e che rafforza l'attenzione del brand alla clientela con un linguaggio artistico. Il nuovo concept rappresenta l'identità di Valentino come maison de couture, con un design d'interni che traduce l'approccio artigianale e l'estetica del brand. Partendo da questo approccio ogni store diventa una nuova casa per il brand ed un luogo intimo dove accoglierne i clienti. Le collezioni prêt-à-porter menswear e womenswear, assieme agli accessori Valentino Garavani, sono presentati attraverso un set up dai dettagli di design. Ogni store offre un'esperienza diversa con un concept estetico declinato nei diversi territori attraverso elementi distintivi che collegano lo spazio al luogo in cui sorge. Speciali aree ad hoc saranno riservate agli appuntamenti privati. Gli interni alludono ai motivi Art Déco degli anni '30 e ad un'audace estetica anni '70, che si fondono in un linguaggio contemporaneo espresso attraverso una palette di materiali e dettagli ispirati ad edifici romani. Le tonalità cromatiche delle pareti di tessuto rimandano ai busti sartoriali appartenenti al mondo della couture. Il nuovo concept abbraccia anche l'architettura degli stores, con piastrelle in ceramica che rivestono la facciata e pavimenti definiti da iconici motivi geometrici in marmo Botticino e Sahara Noir. Elementi in onice e legno contribuiscono al senso di calore e lusso. Maison Valentino ha coinvolto artigiani specializzati per produrre oggetti bespoke per ogni spazio: Massimiliano Pipolo ha realizzato maniglie in ceramica fatte a mano, caratterizzate da forme naturali sospese tra funzionalità e astrazione, mentre Fabio Cinti è stato incaricato di creare composizioni geometriche in ottone, oggetti decorativi che fondono un linguaggio contemporaneo con una sapiente tecnica artigianale.

Il mobilier Alexandre Logé ha creato delicati lampadari in gesso scolpito, composizioni bianche sospese con estensioni luminose nello spazio. (ANSA).