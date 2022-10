A Parigi, nonostante la guerra, sfila la moda ucraina

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Dopo due eventi a New York, per la sua terza stagione il collettivo guidato da Jen Sidary, fondatore e ceo di Angelforfashion.com, che ospita 35 dei migliori brand ucraini, ha presentato a Parigi sei designers ucraini (1-6 ottobre). Le collezioni SS23 presentate grazie al sostegno dell'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale- USAid, sono di Frolov, Kachorovska, Chereshnivska, Litkovska, My Sleeping Gypsy e Oliz. Le collezioni SS23 presentate grazie al sostegno dell'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale - USAid, sono di Frolov, Kachorovska, Chereshnivska, Litkovska, My Sleeping Gypsy e Oliz. "L'ultima edizione di Ukraine Fashion è stata inaugurata due giorni prima dell'invasione russa del 24 febbraio. Nonostante la crisi umanitaria che ne è scaturita, i designer - sottolinea una nota degli organizzatori - hanno sentito il dovere di continuare a disegnare, cucire e progettare. I loro sforzi per la ripresa si rivelano coraggiosamente indirizzati al sostegno dell'economia nazionale e delle tante donne che stanno ora guidando le industrie mentre la maggior parte degli uomini è al fronte. Alcuni designers hanno addirittura riadattato le loro produzioni spostandole in Ucraina allo scopo di contribuire all'economia del paese".

