Ports 1961 sperimenta con i classici

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sperimentare con i classici, facendoli a pezzi e sovrapponendoli a strati: il direttore artistico Karl Templer concepisce così la nuova collezione Ports 1961, in passerella oggi a Milano. Nella collezione si mescolano codici dell'abbigliamento da giorno e da sera, maschile e femminile. I blazer sartoriali sono smaterializzati da secondi strati; i pantaloni sono aperti verticalmente, le fodere e i sotto costantemente in vista; top e abiti si disfano in orli a fazzoletto che svettano su massicce platform in legno. (ANSA).