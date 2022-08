Khaby Lame volto per Boss, firma anche capsule

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Il creatore di TikTok più seguito al mondo, Khaby Lame, il tennista italiano Matteo Berrettini, l'atleta tedesca Alica Schmidt, il pugile inglese Anthony Joshua sono i volti della campagna Boss per la stagione Autunno/Inverno 2022. Già brand ambassador per la Primavera/Estate 2022, collaboreranno anche alla realizzazione di una capsule realizzata con il marchio.

Anche la modella Kendall Jenner, il rapper americano Future e il cantante e attore sudcoreano Lee Minho si confermano protagonisti della campagna. A loro, per la prima volta, si aggiunge la top model Naomi Campbell. (ANSA).