Sfilata a Lisbona per Max Mara Resort 2023

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Dopo aver sfilato a Ischia nel 2021, la collezione Max Mara Resort 2023 è stata presentata nei rigogliosi giardini della Fondazione Calouste Gulbenkian di Lisbona, struttura ricca di opere d'arte. Tra queste, un dipinto dell'artista Nikias Skapinakis, mostra Natalia Correia, poetessa e attivista sociale del secolo scorso, con altre due donne sedute ai suoi piedi. E' lei la musa ispiratrice della nuova collezione, una donna straordinaria dall'animo ribelle che ha animato la scena culturale del Portogallo nella prima metà del XX secolo. Basti pensare che la sua "Antologia de Poesia Portuguesa Erotica e Satirica", venne bandita dalle autorità alle quali lei si opponeva.

Per Max Mara la figura della poetessa si traduce in capi dalla silhouette voluttuosa e morbida, che di tanto in tanto si trasformano in gonne arrotolate di abiti tridimensionali. Ma anche in tubini seducenti, perfetti per eventi mondani, come le serate di gala nelle quali la poetessa veniva fotografata. A quasi ogni abito corrisponde un cappotto da abbinare, of course.

Le donne ai piedi della poetessa nel ritratto, sono amiche intellettuali della Correia, poetesse e artiste anch'esse, come Fernanda Botelho e come la pianista Maria Joao Pires. Per loro Max Mara ha realizzato abiti in taffetà plissé, gonne a corolla, tubini a pieghe. I "Lencos de namorados do Minho" sono un'altra romantica tradizione portoghese, tipica della regione del Minho, simbolo di un rituale di conquista: i "Fazzoletti degli innamorati" rappresentano la più genuina forma poetica e artistica usata dalle ragazze in età da marito che ricamavano un quadrato di lino o di cotone con messaggi o simboli d'amore per conquistare il cuore del loro amato. Il Lenco de namorados do Minho è un prodotto artigianale certificato ed è un marchio registrato e di indicazione geografica in titolarità di Adere-Minho. Cuori, fiori e colombe resi nello stile dei fazzoletti degli innamorati fanno la loro comparsa nelle stampe di Max Mara e sulle spille costellate di cristalli. (ANSA).