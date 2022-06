Gucci Pet, dal guardaroba al divanetto per riposino

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La nuova collezione Gucci Pet propone una selezione di articoli pensati per cani e gatti che combina materiali di alta qualità e spunti legati a Gucci Lifestyle, collezione lanciata nel settembre 2021 e ispirata alla wunderkammer, o gabinetto delle curiosità: un luogo dove raccogliere tutti quegli oggetti che, pur facendo parte della vita di tutti i giorni, emanano un'aura di magia e suscitano stupore. Ecco quindi collari e pettorine per gli amici a quattro zampe, realizzati in pelle, tessuto GG Supreme, nastro Web, stampa Herbarium o stampa G geometrica all-over, abbelliti da dettagli quali il logo con la doppia G intrecciata o le borchie.

Guinzagli di varia lunghezza e larghezza, porta sacchetti e custodie per air tag sono disponibili negli stessi materiali e motivi. Ci sono anche oggetti di design come divani in miniatura made-to-Order, su cui gli animali domestici possono riposare, ciotole con varie stampe della maison, copri ciotola, custodie rigide con ciotole in ceramica estraibili e maniglie che ne facilitano il trasporto, tappetini coordinati. Sono disponibili anche comodi trasportini in tessuto GG Supreme. Il guardaroba comprende polo, T-shirt, maglieria e cappotti, declinati in una palette di colori vivaci e in motivi divertenti e very Gucci, quali la stampa con fragole o cuori all-over, la doppia G intrecciata o il classico monogramma, che si ritrovano anche nei capi ready-to-wear Gucci, per chi desidera un look coordinato.

La campagna della collezione è firmata da Max Siedentopf, che ne è anche art director.

In linea con l'impegno della maison in materia di sostenibilità, la collezione Gucci Pet propone articoli in poliestere riciclato, cotone riciclato o Demetra, il rivoluzionario materiale che Gucci ha presentato nel giugno 2021, risultato di due anni di ricerca e sviluppo interno, realizzato con materie prime animal-free, derivanti in larga parte da fonti sostenibili, rinnovabili e a base biologica. Nato dal desiderio di Gucci di innovare e sperimentare nuovi materiali per il futuro, Demetra è prodotto interamente in Italia negli stabilimenti della maison. (ANSA).