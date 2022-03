Stella Mccartney, collezione nel segno della pace

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La sfilata a Parigi della nuova collezione di Stella McCartney è stata dedicata alle persone colpite dalla guerra in Ucraina. La figlia dell'ex Beatles, sir Paul McCartney, fa sapere di aver fatto una donazione a CARE, organizzazione che fornisce supporto di emergenza in caso di crisi a 4 milioni di ucraini, soprattutto donne, bambini, anziani e famiglie. "Diamo una possibilità alla pace" dice la stilista.

La collezione ha celebrato l'artista americano Frank Stella, uno dei più importanti pittori e scultori della sua generazione. Il defile' presentato come Stella by Stella, si è tenuto nell'ultimo piano del Centre Pompidou a Parigi. Con la collezione la stilista ha pensato di trasformare capi pragmatici in arte da indossare. Texture di velluto e materiali sostenibili prendono spunto dagli interni di quell'epoca, con una palette che abbina tonalità maschili a stampe e sfumature di make-up femminile, come il viola (Veri Peri secondo pantone) e il rosso.

Le forme del corpo femminile sono evidenziate attraverso lingerie e pelle scoperta. L'arte di Frank Stella ha ispirato l'accostamento tra il taglio sartoriale di Savile Row e le stampe grafiche ispirate alle opere Spectralia e Swan Engraving II - in un continuo di tonalità monocromatiche. Le spalle importanti sono il dettaglio che imprime la linea alla nuova silhouette dei cappotti Fur Free Fur a righe. Sensualità per gli abiti in chintz con dettagli sulle maniche a balze, per i vestitini in seta rossa con linee del busto asimmetriche e per le gonne lunghe che rivelano il ginocchio ad ogni passo, mentre il romanticismo è dato da esagerate scollature a cuore. Una nuova borsa a tracolla Monogram è realizzata con un'alternativa alla pelle animale ottenuta utilizzando gli scarti dell'uva provenienti da cantine italiane situate negli stessi luoghi in cui gli accessori vengono realizzati a mano. Una nuova borsa a tracolla in edizione limitata è stata realizzata in pelle di micelio Mylo. Nuove le sneaker più sostenibili mai realizzate da Stella, ottenute da un mix di materiali riciclati, riconvertiti a base biologica, inclusa la pelle d'uva. Il 67% della collezione è stata realizzata con materiali sostenibili. (ANSA).