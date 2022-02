Virgil Abloh, mostra postuma al museo di Brooklyn

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Il Brooklyn Museum sta preparando una retrospettiva-omaggio a Virgil Abloh mentre le sneaker Nike Air Force 1 disegnate dallo stilista per Louis Vuitton volano alle aste di Sotheby's: 200 paia erano in palio online e l'incasso finale è stato di oltre 25 milioni di dollari, otto volte la stima di partenza con una media di centomila dollari a paio. Abloh, direttore creativo della maison francese, era considerato un vero genio della moda. E' morto lo scorso novembre a soli 41 anni per una rara forma di tumore e adesso la sua creatività, dopo l'ultima passerella del 21 gennaio al Carreau du Temple a Parigi, torna ad esprimersi nelle rassegne postume. La prima sarà questa estate al Brooklyn Museum, una istituzione newyorchese che si sta ritagliando uno spazio alternativo al Costume Istitute del Metropolitan per mostre dedicate alla moda.

Intitolata "Virgil Abloh: Figures of Speech", la retrospettiva sviluppera' temi inizialmente esplorati nel 2019 al Museum of Contemporary Art di Chicago, aggiungendo nuovi oggetti mai visti prima provenienti dall'archivio dello stilista e un focus speciale sulla sua relazione con New York: ad esempio come "guest designer" nel 2012 per l'innovativa linea Hood by Air che fece conoscere l'iconico stile di streetwear della metropoli al pubblico dell'alta moda. (ANSA).