Morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler

(ANSA) - PARIGI, 24 GEN - Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è morto all'età di 73 anni per "cause naturali": lo ha annunciato su Facebook il suo agente Jean-Baptiste Rougeot. "Siamo devastati nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022", si legge in un post sull'account Facebook ufficiale dello stilista.

