Punk romantico nella pre-fall Philosophy by Lorenzo Serafini

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Con un nuovo romanticismo, arricchito da una nota ribelle e audace, per la stagione Pre-Fall 2022, Philosophy di Lorenzo Serafini si ispira allo stile e all'attitudine di Siouxsie Sioux, indiscussa regina del punk.

Il suo inconfondibile look, caratterizzato da elementi punk mescolati con uno spirito glam, si riflette nella nuova collezione di Lorenzo Serafini. L'iconica estetica neo-romantica di Philosophy si rinnova questa stagione con un'allure più grintosa e decisa per offrire un guardaroba versatile ed eclettico per donne indipendenti e sicure di sé. Come Siouxsie, sono pronte a rubare la scena sfoggiando look attraenti, femminili, maliziosamente seducenti. In linea con il dna del brand, il mood della collezione rimane però leggero perché le Philosophy girls non si prendono mai troppo sul serio.

Le ragazze di Lorenzo Serafini nella prossima stagione autunnale abbineranno capi dal gusto sartoriale con pezzi stampati con divertenti pattern all over di gattini e combineranno silhouette lineari e allungate a volumi più importanti creando un affascinante equilibrio tra diverse proporzioni. Fiori notturni sbocciano sui mini abiti, mentre le seducenti trasparenze dei capi in tulle sono controbilanciate dai check grafici. Decori in stile graffiti aggiungono un tocco di vitalità urbana a una collezione che diventa bold con le sgargianti stampe zebrate verdi e turchesi. Il denim è arricchito da fiori floccati o è trattato con lavaggi per un effetto lived-in. Un'ampia selezione di maglieria scalda la collezione con un morbido tocco di comfort.

Immancabili le camicie iper romantiche di Philosophy con rouche sul colletto. Linee essenziali e tagli minimal definiscono non solo giacche e cappotti in eco-fur, ma anche pezzi speciali ricamati con una cascata di paillettes dal seducente effetto laccato. Collane con catene metalliche, stivali sopra il ginocchio e occhiali da sole a specchio completano il look di queste ragazze toste, che non vogliono di certo passare inosservate. (ANSA).