Aperto Hotel Bulgari Parigi, Carla Bruni in concerto live

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Inaugurazione con cena privata per 60 invitati doc nel ristorante interno dello chef pluripremiato Niko Romito, per l'apertura del Bulgari Hotel Parigi, nel cuore della città, in Avenue George V. A fare gli onori di casa il ceo di Bulgari Jean-Christophe Babin e il general manager Sylvain F. Ercoli. Tra gli ospiti, la modella e cantante Carla Bruni, che si è esibita nel corso della serata-evento cantando per gli ospiti, la modella Tina Kunakey, gli attori e testimonial Bulgari, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux e la modella-filantropa Natalia Vodianova.

Nel corso della serata l'artista Yan Pei Ming ha consegnato l'opera creata esclusivamente per l'hotel: un ritratto ad olio di Monica Vitti dove indossa una collana Bulgari Alta Gioielleria, collocato nella hall dell'albergo.

"Siamo particolarmente orgogliosi - ha commentato il ceo Babin - di aggiungere un nuovo gioiello alla corona della collezione Bulgari Hotels & Resorts con l'apertura del Bulgari Hotel Parigi. Dopo la recente apertura del flagship store Bulgari in Place Vendome, è un vero onore per noi avere questa seconda opportunità di portare il meglio del design, dello stile di vita, della cultura e dell'ospitalità di lusso italiani nel cuore di Parigi".

Il Bulgari Hotel Parigi ha 76 camere e suite lussuosamente arredate, progettate come gli spazi pubblici dell'hotel, dallo studio di architettura milanese Antonio Citterio Patricia Viel, che ha collaborato con gli architetti Valode & Pistre al progetto di ristrutturazione della facciata e della costruzione dell'edificio. (ANSA).