140 Coton, quando una T-shirt è contaminata dell'arte

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Si chiama 140 Coton" il marchio che moda e arte ad opera di quattro donne: Cecilia Bellini, Roberta Catalucci, Catia Catalucci, Maria Cristina Boria. L'artista delle quattro è Cecilia Bellini, in arte Graphite. Siamo sempre stati abituati ad essere spettatori passivi di ogni opera d'arte. Fermi davanti a un quadro, una scultura, un'installazione. Osservatori inconsapevoli di un movimento.

Ecco perché le quattro stiliste hanno voluto tentato di dar vita alle opere figurative di Cecilia trasferendole sulle loro T-shirt, in 140 pezzi unici. Ogni maglietta riporta un'opera che si muove con chi la indossa. La collezione si divide in tre temi.

ESSERE. Le discussioni attorno al reale significato dell'essere hanno quindi il compito di determinare con precisione le qualità proprie dell'esistere delle cose. ANIMA. L'anima è il principio vitale dell'uomo (dal latino soffio, vento), costituisce la parte immateriale, che è origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà, della coscienza morale. L'anima è il principio vitale del corpo, cosciente e libero, in questa nuova collezione Graphite ne rappresenta l'essenza attraverso immagini meno tangibili e più eteree.

REVERSE. Qui Graphite è andata a ritroso nell'opera, sottolineandone solo l'anima, l'essenza, il segno identificativo e portante così, di ogni opera, esiste il REVERSE, la parte più intrinseca di essa.

"Il nostro impegno è volto ad un'attenta scelta per il supporto delle opere d'arte - spiega Catia Catalucci - dei materiali e dei macchinari utilizzati per la stampa; pertanto, utilizziamo le più moderne tecnologie di stampa digitale sul mercato e inchiostri completamente privi di metalli pesanti". La sostenibilità è un'altra caratteristica di 140 Coton. Le T-shirt sono composte da fibre 100% di cotone biologico, derivante da un'agricoltura sostenibile volta a salvaguardare il pianeta.

L'intero processo di stampa non utilizza acqua, ed è privo di fasi di pretrattamento, vaporizzazione o lavaggio, grazie alle tecnologie Kornit Digital di cui 140 Coton si avvale. (ANSA).