Jw Anderson sfilerà a gennaio a Milano Uomo anche con Donna

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il brand JW Anderson, fondato dal designer nordirlandese Jonathan Anderson, presenterà la collezione Uomo e la pre-collezione Donna FW22 a Milano a gennaio nell'ambito del calendario della Camera Nazionale della Moda Italiana.

"Durante le scorse stagioni, ho voluto esplorare nuovi modi di presentare le collezioni JW Anderson - afferma in una nota Jonathan Anderson- come i nostri show in a box e il più recente calendario con Juergen Teller. Volevo tornare a fare uno show fisico ma sperimentando qualcosa di diverso: questa volta sfileremo a Milano, una città che amo e che mi ha spesso ispirato". Con questa sfilata, Jonathan Anderson inaugura un nuovo modello di presentazione itinerante che, nel contesto post-pandemia, vuole avvicinare il pubblico di varie città del mondo alla sua visione creativa. La location dello show sarà svelata a breve.

"Sono lieto e orgoglioso di ospitare la sfilata di JW Anderson a Milano nel nostro calendario di gennaio. Questa è la conferma dell'energia positiva che pervade la nostra città" commenta nella nota il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa. "Milano sta diventando sempre di più un hub di riferimento che riunisce i grandi brand, i nuovi talenti e i creativi indipendenti, mostrandosi come città d'elezione in cui coniugare creatività e saper fare". (ANSA).