Liu Jo Luxury entra nel mondo degli smartwatch

(ANSA) - ROMA, NOV 30 - Liu Jo Luxury entra nel mercato degli smartwatch e in occasione del Cyber Monday, il lancio sul canale e-commerce di liujo.com. Bruno Nardelli. "Il cambio di abitudini degli ultimi mesi - ha detto Bruno Nardelli ad di Liu Jo Luxury - ha avvicinato ancor di più i consumatori ai prodotti tecnologici, non possiamo esimerci dal considerarlo il futuro anche per il settore dell'orologeria fashion".

"Abbiamo scelto di entrare anche in questo mercato - ha aggiunto l'ad - per poter avere anche un'offerta che è un connubio tra glamour e tecnologia. Vogliamo nel nostro piccolo migliorare la qualità della vita attraverso un dispositivo che, non solo risponde ai canoni del brand ma applica le maggiori funzioni quotidiane per migliorare le proprie abitudini".

L'orologio è in grado di ricevere notifiche, avvisi, promemoria, monitorare l'attività sportiva o la propria salute. La prima linea smart del brand si compone di tre varianti colore: rose gold, silver e total black. Il cinturino in acciaio è invece in maglia Milano, con una comoda chiusura a calamita che rende la vestibilità adatta ad ogni tipo di polso, sia femminile sia maschile.

Lo smartwatch sarà commercializzato on line in tutta Europa e in Russia. (ANSA).