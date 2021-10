Kent Haruf-Charlie Saunders, il libro dei bimbi di nonno e nipote

KENT HARUF&CHARLIE SAUNDERS, CHARLIE CIUFFO ROSSO E I MOSTRI CAPOCCIONI (NN EDITORE, PP 72, EURO 19.90), ILLUSTRAZIONI DI JUSTIN SAUNDERS

Kent Haruf, l'amato autore della Trilogia della Pianura e del bestseller 'Le nostre anime di notte', morto nel 2014, era un nonno speciale: passava le estati in Colorado inventando storie e disegnando insieme al nipote Charlie Saunders. Quei bozzetti e testi, conservati con cura dalla moglie dello scrittore, Chaty Haruf, sono diventati ora un libro per bambini di Kent Haruf&Charlie Saunders che uscirà in anteprima mondiale per NN Editore l'11 novembre 2021 e sarà la Strenna natalizia della casa editrice che ha fatto scoprire Haruf in Italia.

Si chiama 'Charlie ciuffo rosso e i mostri capoccioni', a cura della mamma di Charlie, Amy Dempsey e della editor Serena Daniele, con le illustrazioni del papà di Charlie, l'artista e designer Justin Saunders e la traduzione di Fabio Cremonesi.

All'interno c'è anche un libro da staccare, con disegni e giochi per il piccolo lettore. A Charlie Ciuffo Rosso capitano un sacco di avventure: si imbarca su una nave pirata, fa amicizia con il mostro marino Testaverde, poi esplora una casa abbandonata insieme al suo amico Jimmy Topo e scopre nientemeno che un tesoro! Ma all'improvviso da un armadio spuntano i terribili zombi a due teste. Riusciranno Charlie e Jimmy a tornare a casa sani e salvi? Il libro di Kent Haruf&Charlie Saunders è un invito ad imparare a vincere la paura dei mostri con la simpatia e il coraggio e a creare insieme un mondo di storie fantastiche.

Charlie Saunders, che adesso è un teenager e vive a Londra, ama ancora disegnare e scrivere storie d'avventura e ha ancora i capelli rossi. Da sempre con il padre Justin ama passa il tempo a disegnare pirati, alieni, mostri e zombi.

NN Editore dal 2015 ha pubblicato tutte le opere di Kent Haruf, dall'esordio alla Trilogia della Pianura, fino al best seller Le nostre anime di notte e con 'Charlie ciuffo rosso e i mostri capoccioni' esordisce nella pubblicazione di libri per ragazzi.