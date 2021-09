Da Giunti e Disney 'TopoPrincipe', è Saint-Exupery a fumetti

FIRENZE - Giunti Editore pubblica dal 29 settembre, nella sua collana di letteratura a fumetti, 'Il TopoPrincipe' (80 pp. 12 euro), una nuova parodia Disney a fumetti inedita - nel solco del successo di PaperDante -, dedicata stavolta a un capolavoro intramontabile della letteratura, 'Il Piccolo Principe' di Antoine de Saint-Exupéry, di cui ricorre quest'anno il 75/o anniversario della prima pubblicazione dell'edizione europea.

Il 'TopoPrincipe' è un volume tra sogno e fantasia che unisce le generazioni nella lettura di un grande classico ed è frutto di un lavoro corale della redazione Giunti-Disney Libri e di un terzetto creativo che ha già contribuito al successo di PaperDante: Augusto Macchetto, autore dei testi, Giada Perissinotto e Andrea Cagol, artefici rispettivamente dei disegni e della coloritura delle atmosfere e delle illustrazioni. "Ci sono storie che camminano da sole, con un passo lungo, in tutto il mondo e nell'immortalità: tutti le conoscono e tutti le amano. Fra queste, Il Piccolo Principe è quella che forse è destinata ad andare più lontano. Perché più che camminare, vola - spiega Veronica Di Lisio, direttore divisione Disney Libri per Giunti - La nostra parodia nasce nel solco della tradizione Disney delle grandi parodie letterarie, ma ne abbiamo fatto un'opera originale dove entra anche il presente, che proprio perché è qui sotto i nostri occhi, a volte ci sembra difficile da leggere e da raccontare, specie ai bambini".

I fumetti che ricostruiscono la graphic nouvel scorrono per 50 tavole dallo stile innovativo, caratterizzato da colori acquerellati, disegni eterei e, al tempo stesso, dal taglio moderno e coinvolgente. Accanto al TopoPrincipe, interpretato da un fanciullesco Topolino, troviamo Pippo, il quale ricopre un ruolo centrale nel prologo e nel fumetto. Si tratta di una sorta di omaggio per il servizio che onora da 90 anni (compleanno che festeggerà all'inizio del 2022), nel mondo Disney rendendo più scanzonate e leggere le storie. L'aviatore Pippo precipita con il suo velivolo nel deserto. Poco dopo incontra TopoPrincipe che gli spiega di arrivare da molto, molto lontano. Inizia così un viaggio in cui via via si aggiungono altri personaggi della banda Disney con ruoli coerenti alla storia: Paperetta Yé-Yé, Zio Paperone, che vive su un piccolo pianeta contando soldi, Paperina, Pluto e altri.