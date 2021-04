'Tempesta', il primo libro per ragazzi di Wilbur Smith

WILBUR SMITH CON CHRIS WAKLING 'TEMPESTA'. LE AVVENTURE DI JACK COURTNEY' (HARPERCOLLINS, PP 332, EURO 16.00)

Sarà in libreria il 15 aprile il primo libro per ragazzi del re dell'avventura Wilbur Smith. E' 'Tempesta.(Le avventure di Jack Courtney)' , scritto con Chris Wakling, pubblicato da Harper Collins nella traduzione di Paolo Maria Bonora e destinato ai ragazzi dai 10 anni.

Jack Courtney non si è mai allontanato dall'Inghilterra, ma questa volta i suoi genitori hanno deciso di portarlo con loro nella Repubblica Democratica del Congo, dove parteciperanno a un imporðtante convegno sullo sviluppo sostenibile, e gli hanno permesso di portare con sé due amici: Amelia e Xander. Mentre i tre ragazzi sono impegnati in un safari nella foresta pluviale, i genitori di Jack scompaiono misteriosamente, rapiti, sembra, da una banda di mercenari. Nessuno sa che fine abbiano fatto, ma Jack è deciso a ritroðvarli, e per farlo è disposto a sfidare i pericoli della giungla e a spingersi persino nelle miniere di tantalio della zona per indagare. Tra gorilla, banditi, bracconieri e un molesto cugino che li ostacola a ogni piè sospinto, lui e i suoi amici dovranno mettere in gioco tutte le loro risorse e capacità per salvare non solo i genitori di Jack, ma anche le loro stesse vite.

"Tempesta" si prepara ad essere l'inizio di una promettente serie.