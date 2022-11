'Un caffè in due', perché l'amore è nei gesti quotidiani

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - NICOLA VACCA, "UN CAFFÈ IN DUE E ALTRE POESIE D'AMORE" (A&B EDITRICE, PP 70, EURO 10) La poesia che cerca l'amore e lo trova nelle parole e nei gesti quotidiani: "Un caffè in due e altre poesie d'amore" (A&B Editrice) è la nuova silloge di Nicola Vacca, poeta e critico letterario, in uscita il 18 novembre.

L'amore a cui guarda il poeta, di origine pugliese e di adozione campana, è un'entità fisica, un toccare con mano la realtà attraverso la corrispondenza del gesto. Perché l'amore prima di tutto è un gesto, un modo concreto di appartenersi, "e si nutre di quel quotidiano che viviamo con tutte le nostre fragili imperfezioni".

"È fatto di gesti semplici, quotidiani. L'amore che Nicola Vacca dipinge in questa opera poetica - scrive Martino Ciano nella prefazione - è quello che si percepisce nell'intimità tra i due amanti. Un'intimità che separa dal Mondo nel momento in cui si va alla ricerca della propria dimensione, ma che si fa comunione-nel-Mondo quando ogni conflitto estetico si è risolto.

L'amore è quella grande opportunità che si incontra nella povertà della solitudine e dell'egocentrismo, tant'è - conclude Ciano - che i componimenti di Nicola Vacca contengono sempre un 'noi' che vuol dire combattere insieme, sopravvivere insieme, essere nel Mondo".

Il libro è diviso in quattro parti: 'Lievito madre', 'L'amore con i piedi per terra', 'Queste nostre parole più belle' e 'Fuori dall'oblio ritorneranno i baci'. E proprio ai baci è dedicata l'ultima poesia della raccolta, un inno alla speranza e all'amore. Perché è vero, anche dopo un periodo in cui è vietato baciarsi e proibito abbracciarsi, alla fine i baci ritornano.

Anzi, sono già tornati. (ANSA).