Steve Jones racconta la storia di un Sex Pistol

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - STEVE JONES, LONELY BOY. LA STORIA DI UN SEX PISTOL (MAGAZZINI SALANI, PP 320, EURO 16,90). Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols, il gruppo punk rock britannico che si è sciolto nel 1978, si racconta in 'Lonely Boy. La storia di un Sex Pistol' che esce in Italia il 30 agosto per Magazzini Salani.

E' un'autobiografia piena di aneddoti e avventure raccontate in modo diretto, scritta con il giornalista musicale e autore Ben Thompson da cui viene fuori la vicenda di un improbabile eroe della chitarra che, con i Sex Pistols, fondati nel 1972 con Paul Cook e Wally Nightingale, ha cambiato la storia.

Dal libro è tratta la serie 'Pistol' in arrivo il 7 settembre su Disney+, diretta da Danny Boyle. "Non ho idea di come apparirà la mia storia una volta messa su carta. Quello di cui sono certo è che non ne uscirà una bella immagine di me", dice Steve Jones. Il libro si apre nelle strade di Hammersmith e Shepherd's Bush, West London, dove un ragazzo solo e trascurato, che vive di espedienti e piccoli furti, trova uno scopo nel glam rock di David Bowie e dei Roxy Music, ed entra a far parte della prima generazione di punk teppisti, sotto l'ala di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. Per la prima volta, Steve descrive la tristezza di non aver mai conosciuto suo padre, l'abbandono e l'abuso che ha subito per mano del patrigno, e come il suo interesse per la musica e la moda lo abbiano salvato da una potenziale vita orientata al crimine, spesa nei centri di detenzione e in prigione.

Dalla King's Road dei primi anni Settanta, attraverso gli anni dei Sex Pistols, il punk rock e la registrazione di Never Mind the Bollocks (uno dei migliori album di tutti i tempi per la rivista Rolling Stone), fino all'esilio autoimposto a New York e Los Angeles dove Steve ha combattuto contro l'alcol, l'eroina e la dipendenza dal sesso - intrappolato in un circolo di riabilitazione e ricadute, Jones si racconta senza filtri.

Nato a West London nel 1955, musicista, produttore discografico e attore, Steve Jones vive a Los Angeles dove dal 2004 conduce il programma radiofonico Jonesy's Jukebox. (ANSA).