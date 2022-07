Strega: verso la finale, la prima con 7 libri

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Al Ninfeo di Villa Giulia è ormai quasi tutto pronto per accogliere domani sera, 7 luglio, la finale della LXXVI edizione del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega, un'edizione che passerà alla storia perché per la prima volta i finalisti saranno 7: Mario Desiati con Spatriati (Einaudi) alla guida della 'settina', seguito da Claudio Piersanti con Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), Marco Amerighi con Randagi (Bollati Boringhieri), Veronica Raimo con Niente di vero (Einaudi), ex equo Fabio Bacà con Nova (Adelphi) e Alessandra Carati con E poi saremo salvi (Mondadori), e in chiusura di classifica Veronica Galletta con Nina sull'argine (Minimum Fax).

Con lo spettro del covid ancora presente (Bacà e Galletta sono entrambi in attesa di fare il tampone e rischiano di non partecipare) ma con un'evidente voglia di riconquistare la "normalità", il tradizionale e prestigioso concorso letterario, trasmesso in diretta su Rai3 alle 23 con la conduzione di Geppi Cucciari, non mancherà di dare il proprio omaggio "a Raffaele La Capria, protagonista di una grande edizione del premio", come ha detto questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Bellonci, che ha espresso soddisfazione anche per la ritrovata "collaborazione, purtroppo interrotta in questi anni, con il Comune di Roma, appena annunciata dall'assessore alla cultura Gotor. Faremo diverse iniziative insieme all'amministrazione capitolina, la prima dedicata a Flaiano per i 50 anni dalla morte". "Gli ultimi mesi i dati sulla lettura non sono stati incoraggianti: forse si tratta di flessione fisiologica dopo i buoni numeri ottenuti durante la pandemia. Speriamo che anche quest'anno i libri dello Strega diano una mano", si è augurato Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. (ANSA).