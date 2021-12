Libri: Roberto Toppetta, Il buio in testa

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - ROBERTO TOPPETTA, IL BUIO IN TESTA (Bertoni Editore, pp.230, 17 euro). E' il racconto di quel "male di vivere" che colpisce molte persone ogni giorno e le pone ai margini della propria stessa esistenza il romanzo "Il buio in testa", scritto da Roberto Toppetta e pubblicato da Bertoni Editore. Con la prefazione di Renato Minore, il libro si costruisce attorno alla vicenda di un assistente universitario che, dopo la perdita violenta della moglie incinta e della madre, si lascia andare all'alcool e al fumo quasi senza rendersene conto. La sua vita viene irrimediabilmente stravolta: dopo la tragedia infatti, emergono dal suo passato anche vecchie angosce legate a un trauma giovanile mai superato. L'uomo così, da "bella testa", diventa una "mela marcia" della sua Facoltà: è solo e disperato, completamente alla deriva. Neppure la psichiatra che lo segue riuscirà ad aiutarlo. Con una scrittura coinvolgente, l'autore immerge il lettore in una storia di dolore: attraverso le peripezie del suo protagonista (ma anche utilizzando gli altri personaggi del romanzo) indaga in profondità il buio mentale, la disperazione, l'abbrutimento, il non avere più degli obiettivi per cui vivere nell'assoluta incapacità di reagire ai colpi del destino. (ANSA).