Rufi Thorpe in cinquina 'Pen/Faulkner 2021' per narrativa

La scrittrice Rufi Thorpe con 'The Knockout Queen' (Alfred A. Knopf), una storia sul valore dell'amicizia e sul passaggio dall'adolescenza all'età adulta, sullo sfondo di un' America ingiusta e violenta, è entrata nella cinquina del Premio 'Pen/Faulkner 2021' per la narrativa, tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari americani. Il romanzo è stato pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri con il titolo 'La nostra furiosa amicizia' nella traduzione di Claudia Durastanti.

Gli altri finalisti sono Deesha Philyaw con 'Secret Lives of Church Ladies' (West Virginia University Press), Matthew Salesses con 'Disappear Doppelgänger Disappear' (Little A), Robin Wasserman con Mother Daughter Widow Wife (Scribner) della quale è uscito nel 2018 in Italia per Harper Collins 'Dannate ragazze' e Steve Wiegenstein con 'Scattered Lights' (Cornerpost).

Il vincitore, che riceverà la somma di 15 mila dollari, sarà annunciato il 6 aprile 2021. Ad ognuno degli altri quattro finalisti andranno 5 mila dollari.

Le opere valutate, tra romanzi e raccolte di racconti di autori americani pubblicati negli Stati Uniti nel 2020 sono state 419. Le candidature sono arrivate da 170 case editrici, comprese quelle indipendenti e accademiche. (ANSA).