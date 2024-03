Salone del Libro, tanti big da Pamuk a Nevo e Winslow

Un nuovo padiglione, 15mila posti a sedere in più per il pubblico nei 5 giorni della rassegna, tanti big da Orhan Pamuk a Eshkol Nevo e Don Winslow, e spazi nuovi per i giovani: il prossimo Salone internazionale del Libro di Torino, il primo con la direzione di Annalena Benini, amplia gli spazi, "per essere sempre di più una festa, fruibile nel modo migliore da tutti". Dal 9 al 13 maggio, al Lingotto di Torino, su 137mila metri espositivi, ci saranno oltre 800 stand, 51 sale e 180 laboratori, un totale di quasi 2.000 appuntamenti, oltre ai 500 diffusi nelle circoscrizioni torinesi e nei Comuni della cintura nel Salone Off, che quest'anno taglia il traguardo della 20/a edizione. Il Salone di Torino, con le ultime novità presentate oggi al cinema Ambrosio, nel capoluogo piemontese, sarà anche un ponte verso la Fiera del libro di Francoforte, dove l'Italia sarà Ospite d'onore. Nel giorno d'apertura al Lingotto è in agenda il panel "1988-2024, l'Italia a Francoforte: radici e futuro", con il commissario straordinario di governo Mauro Mazza e l'ex capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Rolando. L'edizione 2024 del Salone di Torino ha come tema 'La vita immaginaria', ispirato all'omonimo libro di Natalia Ginzburg, "un omaggio - spiegano gli organizzatori - alla vita immaginaria che muove la vita creativa, in tutte le sue forme". Tra big della letteratura internazionale attesi a Torino ci sono l'israeliano Eshkol Nevo, la giapponese Sayaka Murata, per la prima volta in Italia, il misterioso autore che si firma sotto lo pseudonimo Nicolas Barreau e che ha promesso di svelare la sua identità; Don Winslow, considerato il re del genere poliziesco americano. Sono attesi anche Joel Dicker, lo scrittore svizzero de La verità sul caso Harry Quebert', 'L'enigma della camera 622', e 'Alaska Sanders', Orhan Pamuk, premio Nobel nel 2006, James Ellroy, Arsli Erdogan, Witold Szablowski, Yu Hua, Witold Szablowski, Alicia Gimenez Bartlett, Asli Erdogan, Diane Williams. Il nuovo padiglione, temporaneo, e dedicato alla "formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni" nasce dall'attenzione per "migliorare l'accoglienza - ha spiegato Piero Crocenzi, amministratore delegato del Salone del Libro - e il centro congressi utilizzato in modo diverso garantirà 15mila posti a sedere in più per assistere alla programmazione". Sette le sezioni, affidate ad altrettanti esperti: l'Arte, di cui sarà curatrice Melania G.Mazzucco, il Cinema, sotto la guida di Francesco Piccolo, l'Editoria, coordinata da Teresa Cremisi, l'Informazione, curata da Francesco Costa, il Romanzo, sezione guidata da Alessando Piperno, il Romance, affidata a Erin Doom e, infine, la Leggerezza a cura di Luciana Littizzetto: "spesso considerata superficialità o pochezza, - ha sottolineato la comica e conduttrice - mentre invece è un atteggiamento che consente di vedere la realtà da un'altra prospettiva, in una tonalità diversa, cosa tanto più importante in questi tempi così difficili". Al Salone di Torino TikTok si conferma official entertainment partner e porterà per la prima volta in Italia i TikTok Book Awards: la community verrà chiamata a eleggere libri, autori, creator e case editrici preferiti.

