ANSA/ Colori, parole e sogni per giocare, torna Scarabocchi

Farsi spazio sul foglio con matite e pennelli e interrompere il bianco dando sfogo a linee e segni, idee, colori e parole, anche avventati e 'maldestri', purché sinceri; e poi lasciare che il divertimento liberi la fantasia per esprimere se stessi con i propri sogni e desideri: sarà interamente dedicato ai bambini e alle famiglie il programma proposto da "Scarabocchi. Il mio primo festival", la cui quinta edizione animerà il Cortile del Broletto a Novara (e altri luoghi della città) dal 16 al 18 settembre.

Dopo le difficoltà e la cupezza della pandemia, nel 2022 il festival - un progetto di Doppiozero e Fondazione Circolo dei lettori - sceglie il gioco come tema principale, invitando tutti coloro che parteciperanno, dagli ospiti al pubblico, ad aprirsi agli altri e a divertirsi, condividendo esperienze di svago ma anche di crescita. Diviso in tre macro filoni (parole, scarabocchi, giochi), il programma prevede incontri parlati e laboratori creativi, workshop e officine per inventare parole nuove, scoprire il potere della poesia o semplicemente imparare a scrivere meglio, ma anche per provare a fare disegni e dipinti (soprattutto se si pensa di non esserne capaci), e poi tanti spettacoli per grandi e bambini, con il Cortile del Broletto pronto a trasformarsi in un grande atelier d'artista, tra angoli per disegnare ma anche farsi ritrarre, tavoli da gioco per trascorrere insieme momenti di divertimento, libri per farsi sorprendere, workshop a ciclo continuo per conoscere antichi mestieri e perfino un gioco dell'oca formato gigante.

Tantissime le voci di autori e autrici presenti al festival, a cominciare dall'inaugurazione del 16 settembre, quando al Teatro Coccia il grande disegnatore Francesco Tullio Altan, dall'inconfondibile tratto e dall'implacabile sarcasmo, celeberrimo 'papà' della Pimpa, dialogherà con il giornalista e scrittore Michele Serra, per poi incontrare il pubblico. Dopo questo primo assaggio, in questa due giorni di grande festa e di libertà creativa sfrenata arriveranno a Novara, tra gli altri, anche l'illustratrice di fama internazionale Olimpia Zagnoli; il poeta e critico letterario Valerio Magrelli; l'illustratore, grafico e designer Guido Scarabottolo; la graphic designer e calligrafa Alessandra Barocco; il maestro tipografo Lino Gerosa; la sceneggiatrice Francesca Serafini. E ancora: Giovanna Durì, Alessandro Barbaglia, Andrea Cavallini, Marco Migliavacca.

Tutti gli appuntamenti del festival, tranne dove diversamente segnalato, sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito scarabocchifestival.it.