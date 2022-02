Nardella, pronti candidare Firenze capitale libro 2023

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - "Ci prepariamo a candidare Firenze capitale italiana del libro per il 2023". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione della presentazione della prima edizione di Testo, salone dedicato all'editoria, organizzato da Stazione Leopolda e Pitti Immagine a Firenze, dal 25 al 27 febbraio. La manifestazione, ideata da Todo Modo, ha il patrocinio e la collaborazione di Comune di Firenze e di Regione Toscana. Nardella ha spiegato che il "sostegno della città di Firenze alla manifestazione è totale".

La kermesse unisce il mondo degli editori - 70 le case editrici presenti - e gli appassionati. L'ospite più atteso sarà Eshkol Nevo, autore del romanzo 'La simmetria dei desideri' e di 'Tre piani'. Tra gli interventi anche quelli della newyorchese originaria di Addis Abeba Maaza Mengiste, dello scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken, dello scrittore marsigliese Régis Jauffret e della collega messicana Gadalupe Nettel. Alla Leopolda viene ricreato il ciclo di vita del libro attraverso un percorso in sette stazioni. Ogni stazione - Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria, il Lettore - presenta una fase della vita del libro: dal lavoro dello scrittore, a quello degli editor, traduttori, grafici, promotori e librai, fino al lettore. Il programma di presentazioni, incontri ed eventi e stato messo a punto da un team di curatori, che rivestono il ruolo di 'Capistazione', come Luca Briasco, editor di narrativa straniera. Si tratta, ha spiegato l'amministratore unico di Stazione Leopolda e direttore generale di Pitti Immagine Agostino Poletto, "di un viaggio tra i libri e la biodiversità con un'attenzione speciale per la dimensione comunitaria dell'editoria, gli attori, le professionisti, le conoscenze e le sensibilità che compongono l'ecologia editoriale". Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani "la prima edizione è molto importante per Firenze e la Toscana, noi abbiamo l'ambizione di ospitare ogni anno un appuntamento del genere". (ANSA).