Taobuk torna in presenza e dedica la Serata di Gala a Battiato

ROMA - Torna in presenza, con la massima attenzione alla sicurezza del pubblico, dal 17 al 21 giugno, Taobuk 2021, il festival letterario e culturale di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara, che dedicherà la Serata di Gala dell'undicesima edizione, il 19 giugno, al maestro Franco Battiato. Sul palcoscenico del Teatro Antico, gli scrittori Olga Tokarczuk, Emmanuel Carrère e David Grossman che saranno premiati con i Taobuk Award 2021 for Literary Excellence e gli attori Claudia Gerini e Antonio Albanese vincitori dei Taobuk Award 2021. Tra i grandi e attesi ospiti di questa edizione: lo scrittore statunitense Paul Auster e l'artista Michelangelo Pistoletto, l'autore e poeta spagnolo Manuel Vilas e André Aciman, voce letteraria statunitense ma egiziano di nascita.

A trenta giorni dalla scomparsa di Battiato, morto il 19 maggio, si leverà una delle sue composizioni più amate e iconiche, 'La cura' nell'esecuzione del pianista e interprete Giovanni Caccamo, di cui proprio Battiato fu il vero pigmalione.

L'artista sarà accompagnato dall'Orchestra Sinfonica del Teatro Bellini di Catania. In scena, per la suggestiva Serata di Gala di Taobuk, anche la cantante Simona Molinari e l'étoile Sergio Bernal, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna.

Tokarczuk, Carrère e Grossman saranno protagonisti di altri grandi appuntamenti: nella giornata di apertura del festival, giovedì 17 giugno, riflettori sull'immaginifico "nomadismo" letterario della Tokarczuk, e domenica 20 giugno si alterneranno gli incontri con Grossman e Carrère. Oltre 200 i protagonisti di Taobuk 2021 in cinque giorni di incontri letterari e culturali, lezioni magistrali, dialoghi, eventi scenici e percorsi espositivi sul filo rosso del tema 'La metamorfosi. Tutto muta'. Tra gli eventi speciali da segnalare 'Taormina legge Dante', a cura del Centro per il Libro e la Lettura, con Fabrizio Gifuni e Aldo Cazzullo.

Taobuk 2021, inoltre, ospiterà il primo incontro nazionale dei sindaci italiani firmatari dei Patti per la lettura promosso dal Centro per il libro e la lettura: obiettivo la stesura di un manifesto programmatico per la promozione della cultura del libro e la definizione di un modello unificato di sostegno della lettura.

Fra i protagonisti del festival ci saranno anche Luciano Canfora, Gustavo Zagrebelsky, Stefania Auci, Laura Imai Messina, Marino Niola, Romana Petri, Marcello Veneziani, Innocenzo Cipolletta, Susanna Tartaro, Francesca Mannocchi, Luigi Zoja, Maurizio Ferraris.

Al futuro post pandemico è dedicata la seconda edizione del Forum internazionale dedicato all'Europa, che Taobuk Festival ospita a Messina e Taormina dal 18 al 20 giugno: chairs dell'evento l'editorialista britannico Bill Emmott con il direttore del think tank Vision Francesco Grillo. Obiettivo del Forum è la condivisione di un "Manifesto" per la Metamorfosi di Europa, con risposte, idee, azioni e buone pratiche per il futuro del continente. Fra i relatori confermati il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e Romano Prodi, già presidente della Commissione europea e premier, Mario Nava Direttore Generale DG Reform Commissione Europea, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Gioia Ghezzi presidente EIT - Istituto europeo di innovazione e tecnologia, Giuseppe Ippolito Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Lucrezia Reichlin, economista London Business School.

A Taobuk 2021 anche un percorso dedicato a Leonardo Sciascia, nel centenario della nascita, con la Conversazione impossibile "Cento anni di Sciascia. Omaggio al Maestro di Racalmuto", un dialogo immaginario fra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia ideato e scritto Matteo Collura e con il regista Fabrizio Catalano, nipote di Sciascia, nella parte del nonno. Ciclo di appuntamenti anche sulla 'Metamorfosi della medicina'. "Il tema 'Metamorfosi. Tutto muta' impone un'analisi in tempo reale delle trasformazioni radicali in atto, che sono cronaca di questi anni, mesi, giorni, ore" dice Antonella Ferrara. (ANSA).