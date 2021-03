In norvegese Lessico Famigliare di Natalia Ginzburg

Lessico famigliare di Natalia Ginzburg in norvegese. Il libro, descritto dalla stessa autrice come un "romanzo autobiografico", è stato pubblicato dalla casa editrice Forlaget oktober. Astrid Nordang, traduttrice di "Familieleksicon'' parlerà dell' opera e della scrittrice in una conferenza organizzata dall' Istituto Italiano di Cultura di Oslo il 9 marzo alle 18:30. L' incontro si potrà seguire in live streaming su https://www.facebook.com/DetItalienskeKulturinstituttIOslo/live (accessibile anche a chi non ha un profilo facebook).

Natalia Ginzburg (1916-1991), è considerata tra gli scrittori italiani più importanti del Ventesimo Secolo. Il titolo di Lessico Famigliare - spiegano i promotori dell' incontro - ''si riferisce ai modi di parlare della famiglia ed è proprio tramite questi che Ginzburg descrive i modi di vivere e di pensare della sua famiglia ebrea e dell'ambiente attorno ad essa a Torino, prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale.

Appartenenza al partito comunista, prigionia ed esilio vengono menzionati con la stessa disinvoltura della scelta di abito e quale tipo di mela è più buono". (ANSA).