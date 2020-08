Teatri di Sanseverino, Carlotta Wittig racconta Rinascimento

Dopo la serata d'esordio con la scrittrice Giulia Corsalini, lunedì 10 agosto torna la rassegna "Incontri con l'Autore", proposta dal direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, nell'ambito del nuovo cartellone della stagione estiva "Aperti per Ferie".

Protagonista della serata, che si terrà nel cortile di palazzo Servanzi Confidati a partire dalle 21.30, sarà la scrittrice Carlotta Wittig, autrice del romanzo "Floridiana, la figlia del Rinascimento", incentrato sulle figure di due donne, una madre e una figlia, entrambe cresciute alla Corte dei Medici. Attraverso le loro vicende il romanzo ricostruisce le contraddizioni di un luogo e di un tempo irripetibili: l'Italia di Lorenzo de' Medici e la Roma dei Borgia. A introdurre l'autrice sarà il critico letterario Filippo La Porta.

Carlotta Wittig, nata a Bologna da famiglia di origine tedesca, autrice e interprete, per il teatro, il cinema, la televisione, la radio e l'editoria, ha pubblicato finora tre romanzi con la casa editrice Sperling & Kupfer, con le edizioni Mille Lire e con l'editrice A.E. di Ancona. Tra i suoi ultimi lavori in tv la partecipazione alla sceneggiatura della prima stagione della serie televisiva "Il Paradiso delle signore" e la stesura del romanzo storico "Floridiana, la figlia del Rinascimento".