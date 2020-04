Capalbio Libri sui social con il piacere della lettura

Che cos'è il piacere di leggere? In attesa di poter confermare le date dell'edizione 2020, il Festival di Capalbio Libri (previsto dal 31/7 al 7/8) sposa la campagna #iorestoacasa del Presidenza del Consiglio dei Ministri e #laculturanonsiferma del MIBACT lanciando Capalbio Libri - il piacere di leggere replay, rassegna social che per tutto maggio porterà ogni giorno su Facebook e Twitter contributi raccolti in 14 edizioni di festival, con 56 video in cui scrittori, giornalisti e personaggi dello spettacolo raccontano il proprio rapporto con la lettura e i libri.

Si parte giovedì 2/4 con un video collettivo dei protagonisti dell'edizione 2010 - Riccardo Rossi, Benedetta Cibrario, Claudio Angelini, Elido Fazi, Katia Colucci, Rodrigo Dias, Sergio Rizzo, Lorenzo Bini Smaghi, Fabio Geda, Giovanni Fasanella, Camilla Baresani, Michelangelo Pistoletto, Filippo Ceccarelli, Paolo Di Stefano - alle prese con il fatidico quesito: cos'è il piacere di leggere? Nei prossimi giorni si prosegue anche con interviste singole - alcune realizzate con Intesa Sanpaolo - ai tanti ospiti del festival, come Antonio Caprarica, Walter Veltroni, Federico Moccia, Giancarlo Leone, Franco Di Mare, Dario Franceschini, Andrea Purgatori, Luigi Contu, Myrta Merlino, Martina Colombari, Paolo Mieli, Furio Colombo, Luciana Castellina, Maria Pia Ammirati, Gianluigi Nuzzi, Giulio Scarpati, Vittorio Feltri, Mario Sechi, Sergio Rizzo, Enrico Mentana, Luigi De Magistris.

"Abbiamo pensato - spiega il fondatore di Capalbio Libri Andrea Zagami - che in questo momento in cui le librerie sono chiuse possa essere utile una riflessione condivisa sul piacere di leggere anche per una valutazione più attenta della sua importanza. Ci auguriamo che le librerie possano riaprire al più presto. Non solo per non compromettere il futuro dell'intera filiera, ma per riconoscere la lettura come un bene primario".