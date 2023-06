Scheletro Femmina, diventerà un film il libro di Cicconetti

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La casa di produzione di Nicola e Marco De Angelis, Fabula Pictures, annuncia di aver chiuso un accordo con la casa editrice Mondadori per l'opzione dei diritti per l'adattamento cinematografico di Scheletro Femmina di Francesco Cicconetti.

Autobiografia romanzata dell'autore, il libro racconta la storia della sua transizione di genere, mescolando vita reale ed elementi di finzione. Una storia d'amore, di crescita e cambiamento, unica e allo stesso tempo universale come metafora della lotta che chiunque affronta per scoprire chi è veramente.

Dal punto di vista produttivo, il progetto percorrerà vie innovative per ridurre l'esclusività sia nei ruoli creativi sia artistici, ancora tutti da definire.

"Siamo felici di aver l'opportunità di lavorare a un progetto come questo che ci permetterà di tradurre in immagini una storia potente e di grande ispirazione, che porta con sé l'opportunità di scardinare una serie di sovrastrutture che hanno impedito l'accesso all'industria cinematografica delle persone trans", ha detto Nicola De Angelis, Ceo e responsabile sviluppo e co-produzioni internazionali di Fabula Pictures.

"Scheletro Femmina nasce con l'intento di voler rappresentare un ragazzo trans reale, non raccontato in maniera distorta attraverso il filtro dello sguardo cisgender, e, pur avendo un punto di vista soggettivo, è una storia per molti tratti universale, nella quale sia persone transgender che cisgender possono riconoscersi. Il progetto audiovisivo ha la stessa ambizione: avvicinare, stimolare l'empatia e normalizzare il percorso di affermazione di genere" sottolinea Cicconetti.

