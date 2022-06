'Non è un paese per single', acquisiti i diritti del libro di Kingsley

Sono stati acquisiti dalla produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano i diritti per una trasposizione audiovisiva di 'Non è un paese per single' della scrittrice bestseller di Modena Felicia Kingsley, regina della commedia brillante.

Lo annuncia la casa editrice Newton Compton che ha pubblicato i romanzi della scrittrice a partire da 'Matrimonio di convenienza' con cui ha esordito nel 2017.

"Felicia Kingsley è una scrittrice di grande talento che riesce non solo a costruire plot esilaranti ma che sa anche regalare alle sue lettrici nuove eroine: donne contemporanee indipendenti e romantiche. Questo è il segreto del successo di un'autrice amata da oltre 500 mila lettori solo in Italia" ha detto l'editore Raffaello Avanzini.

'Non è un paese per single' è ambientato in Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, dove è in arrivo dall'Inghilterra Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, per prendere possesso dell'eredità, la tenuta Le Giuggiole. Charles e il suo affascinante, ricco e single amico Michael D'Arcy sono contesi da molte ragazze di Belvedere mentre Elisa, amica d'infanzia di entrambi i giovani, con i quali passava tutte le estati alla tenuta, dove ora vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino, cerca di capire cosa ne sarà de Le Giuggiole.

Tra gli altri libri della Kingsley, che è nata nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto, Stronze si nasce, Una Cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto, La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola non innamorarsi, Bugiarde si diventa.