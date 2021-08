'Suicide Squad', esce film in Italia e titoli Panini Comics

Arriva nelle sale italiane, il 5 agosto per Warner Bros, il film 'The Suicide Squad - Missione Suicida' e per conoscere tutti i segreti di Harley Quinn, Deadshot, Zebra-Man e degli altri supercriminali in missione suicida, Panini Comics propone tre titoli imperdibili da leggere prima e dopo la visione del film. Nel primo dei due volumi che raccolgono la serie che ha già scalato diverse posizioni tra le preferite degli appassionati, 'Suicide Squad vol.1: Cattivo Sangue' (pp. 136, euro17), lo sceneggiatore Tom Taylor e l'artista Bruno Redondo riuniscono alcuni dei peggiori supercriminali dell'Universo DC - la folle Harley Quinn, l'infallibile cecchino Deadshot, Shark, Cavalier, Magpie e Zebra-Man - per dare vita alla più sanguinosa versione della Task Force X. La loro nuova missione è neutralizzare i super-terroristi internazionali noti come Rivoluzionari, e non tutti ne usciranno vivi da entrambe le parti.

In 'Suicide Squad vol. 2: I rivoluzionari' (pp 160, euro 19) troviamo i membri della squadra più che mai assetati di libertà mettere al centro del mirino l'uomo che li ha tenuti sotto scacco negli ultimi mesi: Ted Kord, meglio noto come il supereroe Blue Beetle. Peccato che sulle loro tracce ci sia nientemeno che il più grande detective del mondo. Il volume perfetto per recuperare le avventure classiche, per la prima volta raccolte in un unico volume, è 'Suicide Squad: La Prova del Fuoco' (pp 232, euro 27), in uscita il 19 agosto, in cui cui si conosce la Squad delle origini, creata da John Ostrander e Luke McDonnell. L'agente federale Amanda Waller è l'artefice del progetto di impiego di supercriminali carcerati nella squadra chiamata 'Task Force X'. (ANSA).