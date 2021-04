Natalie Portman nei Giorni dell'abbandono di Elena Ferrante

La vincitrice dell'Oscar Natalie Portman sarà la protagonista e anche la produttrice esecutiva di I giorni dell'abbandono della Hbo Films, tratto dal romanzo bestseller di Elena Ferrante. La notizia è riportata da tutti i media specializzati. Il film, attualmente in pre-produzione, scritto e diretto da Maggie Betts, 'The Days of Abandonment', ruota attorno a Tess, interpretata da Portman. Quando Tess, una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile, viene a sua volta abbandonata dal marito, il suo mondo viene sconvolto.

Adattato dall'omonimo romanzo della misteriosa Elena Ferrante, pubblicato in Italia da E/O 'The Days of Abandonment' è un viaggio viscerale e senza esclusione di colpi nella mente di una donna in crisi che affronta le norme della maternità e dell'identità femminile. Dallo stesso testo della Ferrante nel 2005 fu tratto un film con la regia di Roberto Faenza con Margherita Buy e Luca Zingaretti.